Син хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса 42-річний Грег показав свою красуню-племінницю

Син легендарного судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса привітав дівчину з днем Народження і показав її фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Зі знімка дивиться ефектна брюнетка з проникливими карими очима, яка може позмагатися своєю красою з відомими зірками шоу-бізнесу.

Відзначимо, разом зі своїми двома дітьми та онуками Чапкіс заснував цілий світовий танцювальний бренд - "Чапкіс-денс". Старша дочка Лілія керує балетною школою в Італії, а син Грегор - в Сан-Франциско. Внучка Анна стала італійською кінозіркою і моделлю. Не стала винятком і Вітторія, яка напередодні відсвяткувала свій день народження. Дівчина керує школою танців.

Зазначимо, внучка Григорія Чапкіса навчалася в Київській хореографічній Академії. Зараз дівчина живе в Італії.

"Фантастика", - захоплюються фотографією дівчини в мережі.

Вітторія Чапкіс-багаторазова переможниця міжнародних чемпіонатів з сучасного танцю, має спільні творчі проекти з відомими танцювальними школами Америки та України. У 2010 році отримала звання Лауреата Національного конкурсу "Danza Si" м.. Флоренція, Італія.

Відзначимо, сам Грег Чапкіс вже вісім років одружений на красуні Ембер. При цьому разом пара вже 20 років. У подружжя є два сини-12-річний Микола і 5-річний Максим. Ембер допомагає чоловікові розвивати школу танців.

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