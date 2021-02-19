Новини від Королівської сім'ї, могли постраждати всі члени сім'ї

У Британії на 28 років засудили чоловіка, який намагався отруїти старшого сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма, принца Джоржа, про це стало відомо з пабліку «Зірковий шлях» в Instgaram, пише Politeka.net.

З'ясувалося, що чоловік вирішив вчинити злочин, дізнавшись про пристрасть принца Джорджа, 7-річного сина Кейт Мідлтон і принца Вільяма, виявилося, хлопчик обожнює морозиво, яке купують в одному і тому ж шопі.

Чоловік вирішив нашпигувати отрутою всю партію морозива, в надії, що монарший Син захоче поласувати улюбленим десертом. У суді розцінили замах, як на всю королівську сім'ю.

Правоохоронці викрили чоловіка завдяки його листуванню в соцмережах з подільниками. Злочинця засудили на 28 років тюремного ув'язнення.

У колонці коментарів бурхливо обговорюють новину. Українців ошелешив сам факт отруєння маленького хлопчика:

"Який кошмар!", "Жесть!", "Навіщо дітей чіпати взагалі 😢 жах просто, ненормальні якісь !", "Який жах ... Могли б постраждати скільки людей😱 😱 😱", - написали підписники пабліку.

Не так давно стало відомо, що після звісток про вагітність Меган Маркл, Кейт Міддлтон вирішила оголосити про планування четвертої дитини. Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон розповіла про те, що вони з принцом Вільямом запланували четверту дитину, і зараз знаходяться на етапі підготовки.

Нагадаємо, що вагітні Меган Маркл і Кейт Міддлтон сполохали мережу схожими нарядами: "як вони на підборах ходять?».

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