В Україні значно підвищили штрафи за випалювання сухої трави та торфовищ

У п'ятницю, 19 лютого, Верховна Рада підтримала закон № 3526 "Про внесення змін до деяких законів щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та Водного фонду, торфовищ та на землях інших категорій".

За документ у другому читанні і в цілому проголосували 311 народних депутатів.

Законопроект передбачає підвищення штрафів за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях Водного фонду, за випалювання торфовищ, у тому числі осушених.

Так, штраф, що накладається на цивільну особу, за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях Водного фонду, в тому числі в прибережних захисних смугах і на островах, зайнятих лісами, становить від 3 060 до 6 120 грн, а на посадову особу – від 15 300 до 21 420 грн.

За випалювання торфовищ, у тому числі осушених, на громадянина можуть накласти штраф у розмірі від 3 060 до 6 120 грн, а на посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

Законопроект також пропонує збільшити існуючі штрафи за знищення або пошкодження, випалювання полезахисних лісових смуг і захисних лісових насаджень, а також за порушення прав державної власності на ліси.

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