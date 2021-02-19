Позитив і Мішель Андраде представили нову спільну пісню, яка підкорила фанатів, Дорофєєвої знайшли ефектну заміну

Шанувальники в захваті від нового кліпу позитиву і Мішель Андраде, в коментарях під кліпом на Youtube Мішель сотні позитивних відгуків, фанати розмірковують про те, чи замінить Андраді Дорофєєву в парі з Позитивом. Про це пише Politeka.net.

Фанатам "зайшла" пісня "за 100 хвилин", саундтрек з серіалу з однойменною назвою, яка була заспівана Мішель Андраде і Позитивом.

Багато шанувальників підкреслили, що це крутіше, ніж "Горить" Наді, що викликало бурхливу реакцію фанів Наді:

"Кліп бомба", "Простий, крутий. Без пафосу і голих ж*п...", "Молодець. І пісня супер) Я в шоці кліп на висоті яка краса","Позитив на висоті Мішель на красі", "Звикла до іншої солістки поруч. Відчуття, ніби змінює 😄", "Хай пробачить мені Надя, але це дійсно круто", "І не Дякуйте) це 1666 годин або 69 днів)", " атмосферненько!", "Дивлюся вже 15-тий раз і не набридає 😂", "Кліп 🔥 🔥 🔥, а де Надя? шкода чи ні, кліп і так супер, а без Наді Дорофєєвої було дуже круто.", "У Positiff на мою краще вийшло ніж у Дорофєєвої з "Горить"", - написали шанувальники.

Група "Время и Стекло" розпалася після 10-річного існування. Солістами в ній були Надя Дорофєєва і Позитив, які продовжили музичну кар'єру. Надя тепер співає сольно під сценічним ім'ям Dorofeeva, а Позитив пробує себе в нових амплуа, крім того, він співає в хіп-хоп групі Потапа MOZGI.

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