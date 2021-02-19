Випуски шоу "МАСКА" продовжують інтригувати українців

Хто ховається під тим чи іншим костюмом, вгадати всім важко, пише Politeka.net. Справжню загадку представляє будь-який персонаж, а розкриття його особистості викликає захват.

Детективи шоу Оля Полякова, Настя Каменських, DZIDZIO, Олег Винник і Андрій Данилко будують різні здогади, називаючи всілякі варіанти.

У новому випуску зірки будуть вгадувати, хто ж ховається під маскою "Сонця". Судячи з відео, оприлюдненого в Instagram, найближче до розгадки стала Оля Полякова. (Щоб подивитися відео, досрольте до кінця сторінки)

"У п'ятому випуску гіпершоу МАСКА @maskaukrainetv зіркові детективи наблизяться до розгадки улюблених героїв.

Ще більше сюрпризів, підказок, неймовірних номерів і пристрастей", - підписано відео.

Крім того, глядачам назвали кілька імен зірок, які можуть стати "Сонцем". Отже, ними стали - Злата Огневич, Настя Приходько та Альона Вінницька. Цікаво, хто ж так вміє інтригувати.

За три години пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Злата Огневич, впевнена в цьому з першого ефіру🙌", " Злата🔥 🔥 🔥. Голос, фігура, шпагат))) це найкращий образ і голос проекту😍 😍 😍", "судячи з вокальних даних і поведінкою на сцені це неперевершена Злата Огневич)", "Наталія Валевська", "Тіна Кароль", "Злата, Запалюй, сонце", "це Тіна Кароль, тому що жести руками такі ж...", "Ніхто з них", - написали користувачі мМережі.

Нагадаємо, Дзідзьо, Полякова та інші детективи шоу "Маска" роззявили роти через учасника, такого ніхто не очікував: "які Тупі!"

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