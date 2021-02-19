Принц Гаррі і Меган Маркл підтвердили своє минулорічне рішення відмовитися від королівських обов'язків

Принц Гаррі і Меган Маркл, герцог і герцогиня Сассекські вдруге відмовилися від виконання обов'язків робочих членів королівської сім'ї. Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Букінгемського палацу, пише Politeka.net.

Принц Гаррі і Меган Маркл заявили про своє рішення королеві Єлизаветі ІІ, монархиня заявила, що в такому випадку неможливо виконувати королівські Державні обов'язки. Це означає, що почесні військові звання і королівське заступництво герцога і герцогині, будуть зняті з Гаррі і Меган і повернуті королеві, вона буде змушена призначити на церемоніальні чини діючих членів королівської сім'ї.

Крім військового звання, яке принц Гаррі отримав в 2017 році, як покровитель морської піхоти, в чині генерал-капітана корпусу королівських морпіхів, колишня королівська пара втратить вплив на благодійні організації, покровителями яких є королівське подружжя.

На що герцог і герцогиня Сассекські заявили, що залишаться вірними Великобританії і всьому світу і продовжать опікуватися благодійними організаціями незалежно від офіційного чину.

Статус герцогині Сассекської як королівської покровительки Національного театру також закінчується, в той час, як пара більше не є президентом і віцепрезидент Фонду королівської Співдружності.

У квітні 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі перестали називатися Його Величність і повністю припинили королівські обов'язки. Незабаром після цього стало відомо, що пара вирушила в США, де проживає донині.

Нагадаємо, що вагітна Меган Маркл і принц Гаррі довели королеву до сліз.

Раніше портал Politeka повідомляв, що батько вагітної Маркл зробив несподівану заяву: "бажаю Меган і Гаррі, щоб Народження дитини...".

Також на сайті Politeka ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі ошелешили новою витівкою, Єлизавета II буде в люті: деталі скандалу.