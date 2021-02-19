Відомий телеведучий Юрій Горбунов засвітився в компанії бешкетних дівчат, заінтригувавши шанувальників

Шоумен Юрій Горбунов, відомий ведучий шоу-проєктів на "1+1" вніс інтригу, Розмістивши на своїй сторінці в Instagrаm фотографію з репетиції. Про це інформує портал Pоliteka.net.

На фото Юрія, він зробив селфі з прекрасними веселими дівчатами.

"Репетиції в розпалі!!! Буде прикольно і весло! Дочекаємося!",- емоційно написав знаменитий ведучий.

Також в хештегах вказав, що вони танцюють і не тільки, що дало поживу для роздумів фанатам Юрія. Цього разу фанати не стали довго гадати і спойлерити, розмістивши стримані коментарі: "Буду чекати!", "Ти постригся!",- написали фанати.

Цікаво, що дружина Горбунова, Катя Осадча не лайкнула фото чоловіка.

Раніше Горбунов вже розміщував фото зі студії "D-Side", тоді його "здала" Юлія Саніна, заявивши, що знає в чому інтрига.

Шанувальники тоді стали припускати, що швидше за все Юрій репетирує над новим шоу "Ліпсінк Батл". Оскільки в березні на "1+1"стартує масштабне шоу пародій "Ліпсінк Батл", ведучими якого стали Потап і Тіна Кароль. За словами продюсерів шоу, в ньому візьмуть участь 36 зірок української естради. Відомо, що в шоу візьмуть участь Олена Кравець, Катерина Кухар, Павло Зібров, Маша Єфросиніна, та інші відомі особи.

Нагадаємо, що Горбунов запалив на репетиції нового шоу, розбурхавши Саніну з " Танців з зірками».

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