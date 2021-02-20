Артисти Позитив (Олексій Завгородній) І Мішель Андраде знялися в програмі "Орел і Решка" і помітно зблизилися

Артист розійшовся з дружиною, Анною, минулого року, пише Politeka.net. Після цього йому приписували роман з партнеркою по "Танцях з зірками", Юлією Сахневич. А останнім часом шанувальники стали підозрювати, що Олексій закоханий в Мішель.

Колеги не тільки знялися в одній програмі, але також записали спільну пісню.

Зараз Мішель і Олексій активно обговорюють свою участь в "Орлі і Решка". Цього разу артисти знялися у відео, де обговорюють цю тему. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

"Хочете дізнатися, що залишилося за кадром @orelireshka_official ? Заходьте за посиланням в сторіз 😉", - написав Позитив.

За 40 хвилин пост зібрав майже 4000 переглядів і багато коментарів.

"Біжу!!!! 😍 ", "Який же класний був цей випуск😍", " дуже цікавий і крутий випуск. Було досить цікаво дізнатися, що залишилося за кадром і послухати ваші розповіді. Спасибі❤🙏", " чекаємо тебе Льоша ще в Орел і Решка!!! 😍 😍 😍 ", "У випуску твій реп був топ🔥 в свій альбом записати не забудь❤❤", "Класні😍", "Така інтимна атмосфера😍", "Класні", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що вперше про можливі стосунки Мішель Андраде і Позитиву заговорили після випуску "2PoPodcast", де співачка розповіла про нового бойфренда. При цьому Олексій весь випуск робив дівчині компліменти.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде вигуляла на морозі розкішну шубу, забувши про Штани: сміливе фото.

Раніше на Politeka ми писали, що Мішель Андраде розговорилася про особисте, засвітивши поцілунок з Позитивом.

Також на сайті Politeka ми повідомляли, що Мішель Андраде Покотила разом з Позитивом подалі від Дорофєєвої, мрії збуваються: "Ого, не знали!".