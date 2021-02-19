Випуски шоу "МАСКА" тримають глядачів у постійній інтризі

Хто ховається під тим чи іншим костюмом, вгадати важко, проте як пише Politeka.net, на сторінці шоу "Маска" в Instagarm дають підказку, яка може допомогти глядачам вгадати, хто під тією чи іншою маскою.

Кожен персонаж є загадковим, і розгадка змушує глядачів тріпотіти від захвату. Цього разу глядачам запропонували розгадати, хто ховається під маскою Сома.

Над тим, хто під тією чи іншою маскою думають не тільки глядачі, а й детективи шоу, Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, Олег Винник і DZIDZIO.

"Який загадковий іноземець ховається під маскою Сома?",- запитують організатори шоу.

У запропонованих варіантах Молдавський Серцеїд Дан Балан, майстер кухарських справ Ектор Хіменес Браво і учасник" Холостяк 2 " Френсіс Метью.

Шанувальники стали міркувати, хто такий під маскою Сома, думки розділилися.

"Іраклі Макацарія", "Амадор Лопес", "Думаю що це Ектор", "Іраклі Макацарія", "Точно не Ектор. Ектор народився в Південній Америці, а сом в Європі. І точно не Дан Балан, тому сом говорив що він не співак. Думаю сом це Іраклі", "Ектор Хіменес Браво", "Іраклі, через те, що за його версією в Україні найкрасивіші дівчата, а він брав участь в шоу Холостяк", "А, хто вміє робити шпагат?", "Ну так, звичайно! Дан до вас прийшов на шоу! Мріяти не заборонено"

Отже, інтрига наростає, хто ж під маскою Сома, ще належить дізнатися в наступних випусках шоу.

Нагадаємо, що Полякова аж заволала, зрозумівши, хто бабка на шоу "Маска", момент потрапив на відео: "я говорила вам!".

Портал Politeka писав, що Сумська, Нікітюк чи Єфросиніна: хто ховається під "маскою" Кози, українцям розкрили подробиці.

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