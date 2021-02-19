Красуні з нової "ВІА Гри" посвітили принадами у відвертих нарядах

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці дівчат в Instagram з'явилося вельми спокусливе фото. На знімку солістки поп-колективу позували в білосніжних костюмах.

Ксенія Попова, яка прославилася завдяки "Х-фактору", позувала в спідниці з пір'ям і кофтині з розрізом на спині. Уляна Синецька красувалася в обтягуючому прозорому вбранні, зверху якого вона накинула білу шубку. Спекотна Софія Тарасова стояла посередині. На ній був надітий білий топ і джинси, які підкреслили її видатні форми.

Всі дівчата дуже спокусливо дивилися в кадр.

"Це п'ятничний настрій, дитинко", - підписали гаряче фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники групи залишили кілька відгуків.

"Коли нова пісня? (Антигейша не рахується) Пропали щось", "які красуні», «ефіру хочеться», "одні й ті ж фотки", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в 2020 році продюсер Костянтин Меладзе оновив склад легендарного колективу. У нову групу потрапили молоді дівчата. Зараз колектив працює над новими піснями, але не забуває і про старий репертуар.

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