Красуні з нової "ВІА Гри" посвітили принадами у відвертих нарядах
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці дівчат в Instagram з'явилося вельми спокусливе фото. На знімку солістки поп-колективу позували в білосніжних костюмах.
Ксенія Попова, яка прославилася завдяки "Х-фактору", позувала в спідниці з пір'ям і кофтині з розрізом на спині. Уляна Синецька красувалася в обтягуючому прозорому вбранні, зверху якого вона накинула білу шубку. Спекотна Софія Тарасова стояла посередині. На ній був надітий білий топ і джинси, які підкреслили її видатні форми.
Всі дівчата дуже спокусливо дивилися в кадр.
"Це п'ятничний настрій, дитинко", - підписали гаряче фото автори аккаунта.
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У коментарях шанувальники групи залишили кілька відгуків.
"Коли нова пісня? (Антигейша не рахується) Пропали щось", "які красуні», «ефіру хочеться», "одні й ті ж фотки", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, в 2020 році продюсер Костянтин Меладзе оновив склад легендарного колективу. У нову групу потрапили молоді дівчата. Зараз колектив працює над новими піснями, але не забуває і про старий репертуар.
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