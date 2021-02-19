Актриса турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Величне століття", показала, як справляється з новонародженою донькою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька знімків. На першому вона тримала на руках дитину, яку, по всій видимості, годувала грудьми. На голові у актриси був рушник. Як будь-яка мама вона встигає робити кілька справ одночасно.

На другому знімку Узерлі позувала вже з розпущеним і сухим волоссям. Її кучеряві локони спокусливо обрамляли її обличчя. Актриса відмовилася від косметики, демонструючи свою ідеальну зовнішність. Судячи з фото, під час вагітності актрисі вдалося повернутися до свого натурального кольору волосся. Раніше зірка серіалу фарбувала волосся в рудий і блонд.

Раніше ми писали, що в мережі розсекретили ім'я батька дитини Мер'єм Узерлі. Як відомо, на початку 2021 року актриса народила другу дочку. Узерлі ретельно приховує своє особисте життя, тому в соцмережах про свого чоловіка нічого не говорить. Однак уважні шанувальники заглянули на аккаунт Мер'єм, де вона публікує свої фотографії. Там вони вирахували чоловіка, який, найімовірніше, і є новим коханим Мер'єм.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" без косметики підкорила чуттєвим образом:"шалено красива".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі з "Величного століття" з замотаною головою показала свою маленьку дочку:"така крихітка".

Також Politeka писала, що шикарна Мер'єм Узерлі приворожила бездонним поглядом в діамантах: "Хюрем моя, люблю!".