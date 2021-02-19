Онук російської співачки Алли Пугачової Микита Пресняков налякав ранами на тілі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував кілька сторіс, зроблених на знімальному майданчику. Микита сидів на стільці, поки з ним працювали гримери. Кілька дівчат замазували тональним кремом татуювання на руці. Ще одна працювала над тілом артиста.

Пресняков зняв себе крупним планом, показавши глибокі рани на грудях, які виглядали дуже правдоподібно. Він виглядав спантеличеним і зізнався, що не знає, для чого йому зробили такий моторошний грим.

"Я навіть не хочу думати, що зі мною буде. І навіщо все це. Від мене приховують сценарій", - розповів шанувальникам Микита.

Як відомо, син Христини Орбакайте і Володимира Преснякова виріс дуже творчою особистістю. Хлопець займається музикою, знімається в кіно, пробує себе в якості режисера.

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