Знаменита українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик підкорила ексклюзивними кадрами зі зйомок нового серіалу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, зроблене на знімальному майданчику. Лілія була в образі Галини - героїні серіалу "З ким поведешся", прем'єра якого нещодавно відбулася. У актриси була перев'язана голова і подряпана щока.

Поруч із зіркою позував люблячий чоловік, хореограф Андрій Дикий. Він міцно притиснув кохану до себе, в результаті чого вона буквально розцвіла.

"Половина "З ким поведешся" вже позаду. Наступна серія-в понеділок! Дуже хвилюючим був цей тиждень прем'єри для мене! Дивитеся? Подобається вам? Сподіваюся, полюбилися герої? Галя, як бачите, виявилася не такою вже й балованою! Що вам в ній подобається, а що б - змінили?",- підписала фото зірка.

У коментарях білявій красуні залишили масу приємних слів. Не стрималася навіть колега Ольга Сумська, яка написала під фото: "Лілюся, з прем'єрою! Прекрасний акторський ансамбль, ти Богиня!". Шанувальники теж розхвалювали зірку.

"Дивимося з нереальним задоволенням", "дивимося всією сім'єю!", "Ви красуня, чудовий фільм", - пишуть користувачі Мережі.

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