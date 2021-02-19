Відома українська співачка Камалія поділилася особистою історією, яка сталася з нею, коли вона була молодою дівчиною

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала уривок з передачі "Зірковий шлях". Там вона відверто розповіла, як збігала від хлопця, який не хотів відпускати її до Києва.

За словами співачки, вона зустрічалася з хлопцем, який в один момент став себе неадекватно поводити. Чоловік сказав, що не відпустить її до Києва, поки вона не вийде за нього заміж. Дівчина заміж не збиралася, тому їй довелося втекти від нав'язливого залицяльника. Втеча припала на ніч, тому Камалії довелося ночувати на вулиці.

"Сюжет в Зірковий шлях. "Було дуже страшно. З сумкою ночувала в кущах". Так, це правда! Після однієї життєвої історії я думала, що ніколи не вийду заміж», - підписала відео Камалія.

У коментарях співачці залишили кілька відгуків. Деяких шанувальників вразила її історія.

"Камалія як завжди прекрасна! На висоті!", "Супер", " Ось це історія!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Розповіла Камалія також цікавий факт про свого нинішнього чоловіка. Вона зізналася, що він обманом заманив її на власне весілля.

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