Чоловік української балерини, судді шоу «Танці з зірками» Катерини Кухар вразив танцями з оголеним торсом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист балету Олександр Стоянов опублікував відео, на якому танцював у ванній. З одягу на чоловікові були тільки джинси. Він наклав на ролик спокусливу музику, щоб відео вийшло максимально гарячим. Він пікантно відправляв брудну білизну в пральну машинку.

"Хто сказав, що зі мною некомфортно в побуті? Дочка освоювала ролики, поки мами не було вдома... все б нічого, але...проїжджаючи навколо кухонного столу, крихітка зачепила глечик з компотом і намагаючись зловити його, весь вишневий напій залишила на собі ... оцінивши ситуацію, я миттєво освоїв принципи прання (передчуваючи реакцію @ekaterinakukhar_official), адже я ж дозволив кататися на роликах вдома", - поділився кумедною історією Стоянов.

У коментарях шанувальники стали хвалити Стоянова за гумор, а також за чудову фізичну форму.

"Ось це клас", «відтворила всю цю історію в голові, це смішно)», «а головне, що Катя типу не побачила», «Олександр, ви відмінно замітаєте сліди!", "Це найкраща реклама пральної машини", - пишуть користувачі Мережі.

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