Молоденька внучка Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила стильним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в неймовірно красивому і, одночасно, простому образі. На Соні були надіті чорні джинси, мініатюрний топік, а також грубі черевики. Варто відзначити, що міні-топ підкреслив пружності красуні, зробивши її образ спокусливим. Волосся дівчини традиційно було розпущене.

Миловидна красуня стояла біля вікна, піднявши руку до обличчя. Судячи з геолокації, дівчина повернулася в США після того, як гостювала в Україні.

"Приємно повернутися у Велике Яблуко",-підписала фото дівчина, говорячи про Нью-Йорк, який іноді називають таким прізвиськом.

У коментарях Софії залишили кілька приємних слів.

"Гарна", «Королева», «Супер», «виглядаєш приголомшливо», "як квіточка", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, доньці єдиного сина Софії Ротару всього 19 років. У такому юному віці вона встигла спробувати себе в якості моделі і співачки. Також дівчина веде свій блог в Instagram і на Ютуб.

Раніше ми писали, що Соня Євдокименко підкорила яскравим образом на День Святого Валентина. Вона зробила яскравий святковий макіяж, вразивши зовнішнім виглядом.

Нагадаємо, що внучка Ротару здивувала зрілим виглядом, красуню не впізнати в новому образі: "ви така...".

Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Софії Ротару в строгому образі дала фору зірковій бабусі:"вогонь".

Також Politeka писала, що внучка Ротару блиснула ідеальними формами в безсоромному топіку: "Схожа на принцесу, треба принца".