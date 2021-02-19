Популярна співачка Тіна Кароль показала, на що їй довелося піти заради красивої картинки в новому кліпі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому була зібрана нарізка репетицій, які проходили перед зйомками кліпу. На відео зірка розучувала рухи і працювала з режисером-постановником.

"Практично вперше при придумуванні постановки танцю перестала думати про те, що хореографію потрібно адаптувати і спрощувати - говорить @dnndbdhdhdueuk. Танець в кліпі оснащений різними техніками з різних стилів. В одній з розмов, Тіна обернула наш стиль танцю в оболонку «Трініті», що я вважаю, досить близько до нашого результату", - залишила підпис до відео Тіна.

У коментарях залишили масу компліментів артистці. Правда, шанувальники прийшли в жах від того, як Тіна мало не поплатилася здоров'ям під час репетиції. Співачка ледь втрималася на височині і мало не впала з висоти на підлогу.

"Тіна, я тепер розумію, чому так хореографи з різних країн хочуть з вами попрацювати!! Шикарна. Немає межі досконалості!", "В кінці я подумки бігла ловити Тіну", "Тіна, Ти-вогонь! Приклад виховання, сили, жіночності, мудрості і любові!", "В кінці з усіх боків біжать", "Дан би теж міг підстрахувати! Або ноги притримати", - пишуть люди.

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