Відомий естрадний артист Максим Галкін здивував своєю витівкою в "голому" костюмі
Телеведучий Максим Галкін кілька годин тому опублікував у своєму Instagram незвичайне відео, що спровокувало суперечки в мережі через свій вигляд. Так, загадкове відео, на якому Галкін позує на тлі вікна з короною на голові, досить бурхливо обговорили в мережі через неоднозначність.
Багато шанувальників артистка всерйоз припустили, що предмет на голові — єдиний предмет «одягу» на гумористі. У ролику чоловік позує в напівтемряві на тлі вікна, що світиться. За силуетом фанати і вирішили, що чоловік був роздягнений.
Після цього Галкіну довелося навіть зробити спеціальне фото з відповіддю.
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"Спеціально для тих, хто вирішив, що в попередньому відео я голий ? Я до цього ще не дійшов", - написав Галкін в наступному пості.
Ось що писали під постами артиста:
«А що більше нічого знімати?; По голосу точно, але фігура не та; А я всю "пісню" дивилася на праву ногу)))); це те ж Веном😱 🤣 👌; особисті фантазії Аллусика)); уявляю обличчя Алли Борисівни, яка відкриває двері, включає світло і бачить @ maxgalkinru на вікні😂; тінь батька 😂 Гамлета!))); Бетмен, не менше😂; Талант, що вже тут скажеш !! 👏 ; Можна ж і інфаркт дістати від такої самодіяльності)».
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