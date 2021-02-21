Коханка турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, колишнього чоловіка співачки Ані Лорак, продовжує привертати увагу до себе

Про обраницю колишнього чоловіка Лорак відомо не так багато. Молода візажистка Лілія також, як і сама Кароліна, виховує дочку, багато працює над собою і вміє здивувати стилем. Останнім часом артистку все частіше порівнюють з новою пасією Мурата, називаючи Лілію молодий копією Кароліни.

Сама Лілія плітки не коментує, а також про особисте життя не говорить. Втім, відомо, що Мурат не так давно відпочивав разом з лілією і провів з нею час закордоном. Зараз Лілія, очевидно, приводить себе у форму до літа, тому показує в сторі, як займається спортом і влаштовує розминки прямо вдома.

Цікаво, що до цього Ані Лорак розписала свою власну програму тренувань. Перш за все вона порадила добре розминатися перед тим, як переходити до серйозних вправ - інакше можна отримати травму.

Після цього співачка переходить до присідань, далі - качає прес. Наступний етап тренування-стрибки. Потім артистка робить віджимання від підлоги.

Як видно на фото, дівчина одягається в такому ж стилі, що і зірка. Більш того, одяг і костюми у них дуже часто схожі. Наприклад, спортивні костюми, любов до завужені чорним джинсам і навіть манера надягати укорочені топи з брюками у них однакова. Не дивно, що для вдалих ракурсів артистка і Лілія навіть використовують однакові пози.

Нагадаємо, що Ані Лорак блищала кільцем на безіменному пальці, колишній чоловік кусає лікті:"Так і світиться щастям".

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