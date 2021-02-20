Відомий музикант, поет і актор Едгар Вінницький потрапив у неприємну ситуацію, отримавши серйозну травму в Єгипті

Учасник шоу" Голос країни", поет Едгар Вінницький, якого обожнюють мільйони українців, потрапив у неприємну ситуацію. В ході подорожі в Єгипті, він невдало впав, зламавши шийку стегна. Про це він заявив у своєму Facebook, повідомляє Politeka.net.

Едгару була необхідна термінова госпіталізація та операція. Як заявив потерпілий, "відлік часу йшов буквально на години".

"Вчора впав не найсприятливішим чином. Думали, до ранку почекаємо, може, забій якийсь ... вранці готель запропонував своїм коштом відвезти на X ray МРТ, для знімків. І ми встигли дуже вчасно, як сказав наш лікуючий лікар. Перелом стегнової кістки безпосередньо поруч з тазостегновим суглобом. Операція необхідна була негайно, відлік часу йшов на години", - розповів Едгар у стрічці соцмережі.

Також поет звернувся до друзів, попросивши фінансової допомоги, по всій видимості, медстраховка не перекривала витрати на складну операцію.

За словами Вінницького, необхідну початкову суму зібрали за лічені години

"Мені так приємно друзі. Я завжди відчував, що у нас сильний зв'язок, а це стало реальним доказом. Я безмірно вдячний кожному, хто відгукнувся!"- написав вдячний поет.

Також він уточнив, що за час подорожі по чужій країні, він навчився торгуватися, і тому заплатив не всю суму цілком.

Шанувальники талановитого поета висловили найтепліші слова своєму кумиру, побажали здоров'я, і припустивши, що все що з ним сталося, має стати новим досвідом:

"Все Буде Добре! Новий досвід, нові відкриття, є час подумати про те, про що раніше не замислювався. Може арабську вивчиш. Одужуй!!!", "Молимося за вас!", "Значить так треба, вам залишитися в літі", "Повинен народитися новий збірник. А як інакше", "Щось утримує тебе там. Значить так повинно бути. Не приємно, що таким чином. Але, поправляйся! Все буде ОК!",- написали шанувальники.

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