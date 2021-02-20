Вагітна переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним Даша Квіткова розповіла про недоліки чоловіка

Даша Квіткова чекає первістка разом з екс-Холостяком Микитою Добриніним. Про те, що вони чекають дитину, Даша і Микита розповіли в Instagram під час подорожі на Мальдівах. Пара також влаштувала вечірку з нагоди оголошення статі дитини і зробила з цього собі сюрприз.

Тепер же вони обидва активно ведуть свої профілі в соціальних мережах і часто відповідають на цікавлять шанувальників особисті питання. Наприклад, нещодавно Квіткова вирішила розповісти, чому не вважає свого обранця ідеальним і які недоліки у Микити насправді є:

"Почнемо з того, що ідеальних людей не існує. І я теж не ідеальна, ось. Що, напевно, дратує в Микиті найбільше, так це його впертість. Виводить з себе, коли говорить: Ось Я сказав, значить так і буде, так!",- прокоментувала Даша.

До цього дівчина показала, як позувала в яскравому купальнику посеред океану. Сидячи на дошці для серфінгу з веслом, дівчині вдалося підкреслити і засмагле тіло і кругленький живіт в цілому.

"Беремо максимум від останнього дня на Мальдівах️ ️ Завтра додому, навіть не віриться, що засипати ми будемо вже в обнімку з нашим котом🥰», - написала Квіткова.

Шанувальники відразу відповіли:

"Як красиво вагітна, животик, стегна округлилися, жіночно🎊; Даша, скажіть будь ласка, а в самому океані купатися дозволено?; Так вже видно животик🥰; Все хороше має бути дозовано, інакше воно знеціниться!!!! 😁 а котик між іншим теж вже скучив 😉; Красотища😍; як же красиво 😍; вагітна лялечка Барбі🤰 😍; як героїня мультика-це перша асоціація!❤️».

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