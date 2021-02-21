Вагітна переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним Даша Квіткова розповіла, що залишає Україну з чоловіком зовсім скоро

Кілька тижнів тому пара вирушила на Мальдіви, де провела чудову відпустку і оголосила про вагітність Даші. Після того, як Микита з дружиною повернулися додому, вони вирішили оголосити стать дитини за допомогою сюрприз-вечірки і після показали подарунки, які отримали від близьких.

Незважаючи на своє становище, Даша продовжує займатися своїми проектами, дивувати розповідями про те, як планує покупки і багато іншого. Після того, як Микита владнав деякі справи, він разом з дружиною поділився кількома роликами в сторі.

У відео Даша в теплій куртці і без макіяжу позувала перед магазинчиком, розповідаючи про свою майбутню подорож:

"Вже не можу дочекатися! У неділю з зібраними речами відлітаємо, ура!» ,- сказала Даша, покрутившись на камеру. При цьому дівчина не стала розповідати, куди вона планує відправитися з чоловіком.

До цього сам Микита закликав передплатників не поспішати у відносинах і шукати справжнє кохання: "не бійтеся поки бути одні🤞 🏼. Їжте на самоті, ходите на побачення, спите на самоті. У процесі ви дізнаєтеся про себе ще більше. Ви будете рости, ви зрозумієте, що вас надихає, ви будете створювати свої власні мрії, зміцнюватися в своїх переконаннях".

Шанувальники зіркової пари в коментарях захопилися як знімком, так і проникливими словами Добриніна: "яке красиве фото ❤️😍; найщиріші 😍 ви круті желаю бажаю пронести цей трепет один до одного через все життя 💜; Бомбецьке фото, як на мене найкраще з кращих; до мурашок".

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