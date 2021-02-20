Відомий шоумен Володимир Остапчук, телеведучий шоу «Маска» показав пікантні витівки своєї другої половинки

Володимир Остапчук обожнює "жити" в Instagram, буквально всі події свого життя шоумен готовий показувати широкій публіці, в тому числі ранкові моціони, пише Politeka.net.

На відео Остапчук зняв свою молоду дружину, Христину Гірник, яка у ванній приводила себе до ладу.

"У нас нова рубрика. Христина Тернер", - підписав відео Остапчук, наближаючи камеру до ванної кімнати, де перебувала його дружина. Дівчина співала пісню Петі Чорного "Іграшка".

Спершу Христина співала, дивлячись на себе в дзеркало, а після взяла тюбик зубної пасти повернулася до Володимира і продовжувала "Прокинутися коханим тобою…"

Під час свого виступу Христина підтанцьовувала, плавно рухаючись і розгойдуючись в різні боки. А очі дівчина закрила. Дівчина була одягнена в спальний комплект білосніжного кольору, який відтіняв загар Христини, він складався з маєчки на тонких бретельках і коротеньких шортиків з ажурними вставками.

Володимир обожнює такі перфоманси, і мабуть, його дружина Христина також не проти покрасуватися ідеальною фігуркою перед шанувальниками.

Раніше Гірник зізнавалася, що на відпочинку її телефон не дзвонив цілих 9 днів. Дівчину спочатку цей факт шокував, але після вона відчула, наскільки це прекрасно, адже її улюблений поруч, а навколо прекрасна природа, сонце та океан.

Христина також показала фото з відпочинку на жаркому курорті. На знімку Гірник позує на тлі моря в одному білому халатику і з рушником на голові. Красуня кокетливо приспустила наряд з плеча, посміхаючись на камеру.

Нагадаємо, що Остапчук розкрив свою справжню професію і що у нього зараз з екс-дружиною: "цілий рік...".

Також на сайті Politeka ми писали, що безсоромна дружина Остапчука в одному халатику подражнила жаркими видами з Мальдів: "це був кайф".

Раніше портал Politeka інформував, що біда наздогнала Остапчука в Києві після того, як з'явилися кадри з місця: що сталося.