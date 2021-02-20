Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під сценічним ім'ям NK, обожнює ділитися з шанувальниками найпотаємнішим

Дуже часто вона викладає в соцмережі знімки, відео, шокуючі уяву фанатів. Сьогодні, у свій "ледачий вихідний" Настя розмістила в сторіс Instagram кілька відео, на яких розповіла про зміну іміджу, повідомляє Politeka.

Настя розповіла, що сьогодні у них з Потапом ледачий вихідний, коли немає гостей, і заходів, просто вони з Льошею, "валяки-маляки".

"А завтра, буде готовий новий кліп, для якого я робила собі ці розкішні, але надзвичайно незручні нігті", - заявила знаменитість.

Настя поскаржилася, що такої довжини нігті, це не інакше як "знаряддя вбивства", за її словами, так, як Настя готувала сьогодні сніданок, то це було "видовище не для людей зі слабкими нервами".

"Бачили б ви як я готувала сьогодні сніданок. Я скажу, що це видовище не для людей зі слабкими нервами!",- зізналася Настя.

Вона здивована, не розуміючи, як дівчата живуть з такою довжиною нігтів. Каменських визнає, що це шалено красиво, але заявила, що коли ввечері вмивалася після концерту, то думала, що виколе собі очі.

Відомо, що співачка дуже не любить експерименти із зовнішністю. У всякому разі цю процедуру з нарощування нігтів, на яку зважилася зірка, вона не робила майже десять років.

У сторіс Настя заявила, що нарощування нігтів далося їй не просто, на це пішло майже чотири години часу. На такі жертви Настя зважилася заради свого нового кліпу, про який згадує у відео.

Нагадаємо, що Каменських в одному рушнику подражнила вологими вигинами, холоди не страшні.

Раніше Politeka писала, що заспаною і опухлою Каменських зробили приємно з ранку, і це не Потап: "ви не уявляєте...".

Також на Politeka писали, як Каменських без гриму і пафосу показала себе справжню, Дорофєєва не встояла.