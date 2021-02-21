Відомі українські актриси Марта Адамчук, Еліна Мбані та Віра Кекелія, зірки "жіночого кварталу", показали сміливі образи
Першою здалася в кофті Мбані. Еліна дивилася в камеру, хвалячись стильною шапкою і великими вусами, які їй додав спеціальний фільтр. Другий красуня показала колегу Марту Адамчук. Зірка була в чорному костюмі і смугастій футболці, а вуса і шапка доповнили образ. Останньою Мбані показала вже віру Кекелію в кофті, яка в аналогічному фільтрі позувала перед камерою. Зірка посміхалася і з задоволенням дозволяла над собою пожартувати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Кожна по-своєму тут ідеальна", - підписала Еліна кадри і поставила посилання на своїх колег, а також офіційну сторінку"жіночого кварталу".
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Ми писали, що відома українська співачка і зірка "жіночого кварталу" Віра Кекелія вразила новою сміливою фотосесією.
"Ось так зустріч на каву закінчується фотосесією з Мартою Адамчук", - написала артистка під ефектними знімками. Фото як в повний зріст, так і чисто портретні вийшли дуже живими і динамічними.
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