Екс-солістка "ВІА Гри", близька подруга виконавця Макса Барських, Міша Романова ледь не вивалила бюст

Відома блондинка демонструє спокусливі форми в найсміливіших декольте, передає Politeka.net.

Цього разу артистка позувала в спокусливій сукні з принтом з бутонів троянд.

Романова демонструвала форми, які ледь не вивалювалися зі сміливого декольте. Ймовірно, на зірці не було білизни, що надавало образу інтриги і спокусливості.

Тканина обтягнула тонку талію і пружні сідниці Романової. А через коротку довжину оголилися стрункі ніжки на довгій шпильці.

Волосся Романової розвіялися, а сама вона дивилася в камеру, відкривши губи.

"Життя на високих швидкостях💃 🏼", - написала Міша.

Всього за три хвилини пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Красотуля😍", " сукня😍", "чекаємо нові треки", "Ні, ну красуня", " легше, крихітко!!! 👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥", "Відразу подумала Таяна в стрічці на фото", " який колір волосся шикарний🔥", " Вам личить новий образ!😍 😍 😍 🔥 ", "Міша, ви Краса"," така красива! 💗 ", "коли буде нова пісня?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Міша Романова в одному з інтерв'ю розповіла про небезпечну операцію на грудях. За словами артистки, вона зважилася на маммопластику, коли працювала в групі "ВІА Гра". Зірка пішла в клініку до відомого лікаря.

Їй зробили всі аналізи, а пізніше й операцію. А пізніше з'ясувалося, що на момент операції співачка була вагітною, а це є протипоказанням. На щастя, з дитиною все виявилося добре.

Нагадаємо, що спокусник Макс Барських в майці-алкоголічці захопив підсмаженим тілом і харизмою: "гарний, красунчик!".

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