Фахівці змінили прогноз магнітних бурі на кінець лютого початок березня

Українцям варто приготуватися до дуже високої магнітної активності Сонця. Як передає Politeka.net, 21 лютого очікується найпотужніша одноденна 5-бальна буря і така ж на початку березня, повідомляють на КП в Україні.

Обурення на небесному світилі можуть згубно вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

Фахівці з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН стверджують, що саме 21 лютого почнеться неспокійний період сонячної активності. При чому з 4 балів активність досягне показника в 10 балів.

Обурення на небесному світилі спричинять головні болі, легкі запаморочення, проблеми з серцем і перепади тиску. Також можуть виникнути проблеми з суглобами.

За даними експертів, для зниження впливу магнітних бур на організм метеочутливим людям необхідно більше відпочивати, насолоджуватися спокійною музикою і здійснювати легкі прогулянки по свіжому повітрю. Уникайте перенапруги.

Пік геомагнітної активності припаде на 6-7 ранку в неділю, тому пощастить тим з українців, хто любить довше перебувати в ліжку.

У діапазоні часу з 21 лютого по 13 березня вчені прогнозують всього 7 збурень на сонці. Варто сказати, що особливо сильною очікується буря на початку березня, вона позначена червоним кольором, тобто можливий найзгубніший вплив.

Календар магнітних бур на лютий-березень 2021 станом на 20 лютого виглядає так:

21-22 лютого-4 бали з 10;

1 березня-5 балів;

2 березня-4 бали;

6 березня-4 бали;

12-13 березня - 4 бали.

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