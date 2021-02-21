"Є всього один об'єкт бажання..."

Чвертьфіналіст шоу "Холостячка" Євген Ковтуненко розповів про свої стосунки з Ксенією Мішиною та про за лаштунки популярного телешоу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на випуск PeopleLife.

Чоловік зізнався, що спершу був впевнений, що дійде до фіналу в проєкті, тому що відчував певний зв'язок із Мішиною.

"Познайомившись із Мішиною на першій вечірці, мені здалось, що я дійду дуже далеко. Тому що там явно було розуміння на якомусь духовному рівні. Ми реально були на одній хвилі", - сказав він.

За словами Євгена, Ксенія йому дуже сподобалась, тому що вона "його складу розуму".

Він також зізнався, що справді закохався у Ксенію на проєкті, як і більшість інших учасників.

"Ти відрізаний від життя взагалі, у тебе немає телефону, ти не бачиш ані інших дівчат, нічого. У тебе один об'єкт бажань", - наголосив він.

За словами Ковтуненка, у знімальній групі були інші дівчата, одна героїню шоу завжди подають в таких образах, що ні на кого іншого ти не дивишся.

Як відомо, Євген володіє юридичною компанією, а також є співвласником ресторану і бренд-шефом свого закладу.

Він дійшов до чвертьфіналу "Холостячки", але Ксенія Мішина попрощалася з ним, залишивши в шоу Андрія Рибака, Олексія Тригубенко і Олександра Еллерт. Останній і став обранцем актриси.

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