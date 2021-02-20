Внучка 90-річного хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик здивувала прекрасними локонами

40-річна італійська модель і актриса Анна Сафрончик, яка доводиться онукою відомому хореографу Григорію Чапкісу, опублікувала свіжий знімок у своєму блозі в Instgarm, передає Politeka.net.

Цього разу модель вибрала скромний наряд-бірюзовий гольф, щоб акцентувати фанатів на своїх прекрасних локонах.

Варто сказати, що будь-який наряд не може приховати краси та витонченості моделі, що тут же помічають фанати, які наповнюють колонку коментарів яскравими смайликами, емоджі та хвалебними словами.

Анна розташувалася на червоному кріслі, спершись на край скляного столика. Нюдовий макіяж підкреслив природну красу жінки. Анна розпустила волосся, уклавши їх на плечі. Внучка Чапкіса не стала робити яскравий макіяж, вирішивши спокусити публіку своєю природною красою.

Анна розповіла, які засоби допомагають доглядати їй за волоссям, і зізналася, що без процедур по догляду за локонами просто не може обійтися:

"Без цього не зможу обходитися більше, це робить моє волосся дуже м'якими та завжди ідеальними!".

Фанати відгукнулися, написавши Ганні яка незрівнянно красива і ведіколепная вона дівчина.

"Чудово ❤❤❤😘 😘 😘", "Приголомшлива краса🌹 💜 🌹", "Ти чудово виглядаєш сьогодні😍 😍", "Ти прекрасно виглядаєш з цим волоссям, я люблю тебе❤️😍", "Ти чудова з цим волоссям", "Ти виглядаєш красиво", "Яка ти красиваааа Анна", - напсали фанати.

Нагадаємо, що красуня-внучка Чапкіса з " Танців з зірками "в чорному міні показала всю свою пишність:" нездійсненна мрія...".

Раніше Politeka писала, що внучка Чапкіса з "Танців з зірками" виросла і стала спекотною красунею, що про неї відомо: "Фантастика"

Також портал Politeka розповідав, як син Чапкіса з "Танців з зірками" показав красуню-дружину, яка народила йому двох синів.