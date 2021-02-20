Герцоги Сассекські офіційно позбулися своїх королівських повноважень, на що Єлизавета II відреагувала досить бурхливо
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dailymail.
Як відомо, Герцоги Сассекські рік тому склали повноваження членів королівської сім'ї. Тоді вони висловили готовність вести незалежне життя, в тому числі і в фінансовому плані.
Королева Єлизавета II була не в захваті від такої новини, однак залишила улюбленому онукові і його норовливій дружині шанс передумати. На це у пари був один рік.
Однак принцу Гаррі і Меган Маркл цей час не знадобився: герцоги залишилися при своєму рішенні, і 19 лютого офіційно позбулися своїх королівських повноважень.
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Букінгемський палац з цього приводу виступив з офіційною заявою, в якій було сказано, що відтепер принц Гаррі і Меган Маркл більше не будуть виконувати обов'язки, пов'язані із громадською службою.
Слідом за цим герцоги Сассекські опублікували заяву у відповідь, в якій наголосили, що продовжать "жити служінням" поза королівської сім'ї, оскільки заступництво не залежить від офіційних статусів.
За інформацією Daily Mail, прощальні слова принца Гаррі і Меган Маркл вкрай не сподобалися королеві. Єлизавета II буквально розлютилася від неповажної репліки родичів.
"Обурює! Останнє слово пари було безсовісним. Воно показало неповагу", - заявив інсайдер видання.
Нагадаємо, що вагітна Меган Маркл і принц Гаррі довели королеву до сліз.
Раніше портал Politeka повідомляла, що батько вагітної Маркл зробив несподівану заяву: "бажаю Меган і Гаррі, щоб Народження дитини...".
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