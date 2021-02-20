Відомий український співак Дмитро Монатік показав кадри своєї сімейної ідилії

Діма Монатік у своєму Instagram порадував шанувальників яскравим кадром сімейного спортивного вихідного на боксерському рингу з двома своїми синочками, пише Politeka.net.

У кадрі Діма Монатік у своїй фірмовій шапочці та боксерських рукавичках сидить в позі лотоса разом зі своїми синочками, які також наділи величезні боксерські рукавички.

Одного малюка Монатік згріб в оберемок, а інший сів неподалік від батька, піднявши рукавичку так, щоб захистити рукавичками обличчя.

"Спортивна сімейна субота", - написав шоумен.

Дружина Дмитра тут же відреагувала на пост, поставивши три сердечка в колонці коментарів.

Шанувальники знаменитого співака були ошелешені такою зміною з Дімою, і зізналися, що ніколи раніше не бачили Монатіка в боксерських рукавичках, по все й видимості музикант і продюсер заради синів вирішив приміряти спортивний образ.

"Спортивна сімейка у вас))", "Такі класні 😍❤️💪","Супер😍 Тато і син) як круто, коли батьки проводять час з дітками👏", "Класснючі😍Улюблені Монатики❤️", "Ось це ви даєте 🔥❤️ моя улюблена сімейка", "Крута субота ❤️", "Нічого собі спортсмени🐥🐥🤩", "Клас, відмінна ідея для вихідного🔥🔥", "Перший раз бачу Діму в боксерських рукавичках 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Крууууть))) життя набагато радісніше, коли в ній є спорт 🌞😊", - написали свої емоції фанати.

Нагадаємо, що Монатіка сплутали з Дімою Біланом, як змінився суддя «Голосу країни» з роками: "який він...".

Рані портал Politeka писав, що фаворитка "Голосу країни" розкрила, що відчуває до Монатіка, з яким була на " Х-факторі".

Сайт Politeka розповідав, як Монатік і Дорофєєва зчепилися на «Голосі країни», кадри перепалки: "може, ти заспокоїшся?"