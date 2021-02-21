Варвара і Ксенія, дочка і дружина Євгенія Кошового з "Квартал 95", показали, як разом проводять час

Варвара і Ксенія здалися в толстовках і штанях. Дочка Кошового розповіла, що зараз з мамою навчить фанатів танцювати тверк. Після цього красуня встановила камеру під пальмою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всім привіт. Це урок тверка. Сьогодні ми вас навчимо, як правильно тверкати. Ось я вас розташую під пальмою. Спочатку потрібно ось так оп-оп", - сказала Варвара.

Після цього Ксенія з дочкою розвернулися п'ятими точками один одному і торкалися один одного, створюючи танець. Відео вийшло досить кумедним і запальним, адже гумору родині Кошового не віднімати

"Уважно", - додала Ксенія, акцентуючи фанатів на їхніх діях.

"Як-ніби вас електрошокером штирить", - жартівливо уклала дочка.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадри опинилися в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

Ми писали, що юна дочка Євгена Кошового з «Квартал 95» показала свій новий образ.

Так, Кошова-молодша знову продемонструвала вміння користуватися косметикою на фото, зроблених крупним планом. Судячи зі знімків, дівчина використовувала тон, туш, блиск для губ. Найяскравішими акцентами на її обличчі стали підкреслені рум'янами вилиці і нафарбовані брови.

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