Популярна українська співачка Злата Огневич розкрила свою чуттєву сторону в новій спокусливій фотосесії
Красуня поділилася в Instagram постом, в якому показала, як проходили її нові зйомки. Про це пише Politeka.net. У публікації Огневич розповіла про те, що важливо при створенні красивих фотографій.
"За красивими фото стоїть багато роботи цілої команди. А ще - дуже важливо внутрішнє наповнення. Ти проживаєш роль, відчуваєш її кожною своєю клітинкою і, немов, знайомишся з собою, новим", - поділилася думками знаменитість.
Огневич також додала, що сама дуже любить фантазувати і мріє про зйомки у великому кіно.
"Під час таких сетів я включаю фантазію на повну! О, якби ви тільки знали, які думки і фантазії проносяться в свідомості під час зйомки. Дуже мрію про велике кіно", - додала співачка.
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На кадрах можна побачити, як Огневич млосно позує в спокусливих нарядах. Так, співачка приміряла довгу білу сорочку з незвичайним корсетом, а також кокетливе чорне плаття з прозорими вставками. Вона спокусливо вигиналася сидячи в кріслі, а пізніше і лежачи в ліжку.
Шанувальники співачки прийшли в захват від таких кадрів.
"Кайфова", "сногшибательные", "шикарна", "трошки додати спеку і Каменських відпочиває", "Красунечка", - пишуть люди.
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