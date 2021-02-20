Популярна українська співачка Злата Огневич розкрила свою чуттєву сторону в новій спокусливій фотосесії

Красуня поділилася в Instagram постом, в якому показала, як проходили її нові зйомки. Про це пише Politeka.net. У публікації Огневич розповіла про те, що важливо при створенні красивих фотографій.

"За красивими фото стоїть багато роботи цілої команди. А ще - дуже важливо внутрішнє наповнення. Ти проживаєш роль, відчуваєш її кожною своєю клітинкою і, немов, знайомишся з собою, новим", - поділилася думками знаменитість.

Огневич також додала, що сама дуже любить фантазувати і мріє про зйомки у великому кіно.

"Під час таких сетів я включаю фантазію на повну! О, якби ви тільки знали, які думки і фантазії проносяться в свідомості під час зйомки. Дуже мрію про велике кіно", - додала співачка.

На кадрах можна побачити, як Огневич млосно позує в спокусливих нарядах. Так, співачка приміряла довгу білу сорочку з незвичайним корсетом, а також кокетливе чорне плаття з прозорими вставками. Вона спокусливо вигиналася сидячи в кріслі, а пізніше і лежачи в ліжку.

Шанувальники співачки прийшли в захват від таких кадрів.

"Кайфова", "сногшибательные", "шикарна", "трошки додати спеку і Каменських відпочиває", "Красунечка", - пишуть люди.

Нагадаємо, Злата Огневич в мереживній білизні зробила любовне зізнання: "Мрії збуваються...".

Як повідомляла Politeka, біда у Злати Огневич, ридаюча співачка звернулася до українців: "Я в цілковитому...".

Також Politeka писала, що Злата Огневич віддалася ніжності на ліжку з келихом в руках, справжня насолода: "Ну як так можна?".