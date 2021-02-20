Відома українська співачка Ірина Білик приміряла класичний образ для нової фотосесії
У своєму Instagram знаменитість розповіла про новий фотопроект, в якому вона взяла участь.
"Це найбільший в Україні зоряний проект в легендарному французькому стилі harcourt. На фотографіях колекційного видання, немов у чорно-білому фільмі, в образах кінодів постануть 37 зірок спорту, моди, сцени, телебачення і кіно. Це сильні і талановиті жінки, які надихають мільйони українців", - написала співачка.
Вона також поділилася своїм фото, на якому позує в химерному чоловічому костюмі з метеликом, мереживними рукавичками і стильним капелюхом.
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Шанувальники співачки тут же почали коментувати її пост.
"Красива жінка", "Круто", "дуже здорово", "гордість", "прекрасний проект. Загадкова красива леді", - пишуть в коментарях люди.
Раніше ми писали, що Білик також показала образ, в якому прийшла на виступ циркачів.
Наряд 50-річної співачки дивує своєю зухвалістю. Так, Білик одягнена в чорні штани і вільну яскраво-жовту толстовку зі стильним чорним принтом. Завершує образ жовта шапочка в молодіжному стилі, а також незвичайна сумка їй в тон.
На образ Білик звернула увагу навіть знаменита українська актриса Ольга Сумська.
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