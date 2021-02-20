Спокуслива красуня DJ NANA зачарувала шанувальників

Відома співачка Анастасія Кумейко, яка виступає під псевдонімом DJ NANA, колишня солістка групи Nikita, зачарувала фанатів фото в одному рушнику. Анімоване фото співачка розмістила у своєму сторіс на Instgaram. Про це пише Politeka.net.

На фото Анастасія позує на масажному лежаку, прикривши принади рушником. Мила посмішка, розслаблена і задоволена знаменитість прокоментувала кадр:

"Щаслива Нана після масажу".

Своє фото Настя проілюструвала відбитком губ, який розмістила на верхній стороні фото.

Красуня посміхалася, не соромлячись своєї прикритої наготи, кадр вийшов дуже розбурхуючим.

Фото Нани шанувальники завжди зустрічають захоплено, описуючи свої найпотаємніші почуття. Не раз під її постами збиралися цілі "полотна" компліментів у колонці коментарів.

У сторіс неможливо залишити публічний коментар, але зазвичай, зірка отримує такі компліменти:

зазвичай зірку засипають компліментами:

"Я один до кінця не можу подивитися?), "Відійшли це відео своїй бабусі", " ось вона весна. Все навколо оживає", "а що діється у вас в душі, ще цікавіше", "Чоловіки стрепенулися і пожвавилися", "Аж екран запітнів", "Ох, чортівка", "красуня", "У мене біжать слинки!", " Якби стіни мали очі👀 👀 👀 їм би дуже пощастило😂 😂 😂".

Нагадаємо, що фігуриста екс-Nikita Кумейко в бездонному декольте засліпила коштовностями: "атомна бомба".

Раніше портал Politeka писав, що гаряча екс-Nikita Кумейко в прозорих мереживах заінтригувала деталями: "вже і мороз не страшний"

Також на порталі Politeka повідомляли, що роздягнена екс-Nilita Кумейко влаштувала Безсоромні танці в душі: "Аж екран запітнів".