Спокуслива красуня DJ NANA зачарувала шанувальників
Відома співачка Анастасія Кумейко, яка виступає під псевдонімом DJ NANA, колишня солістка групи Nikita, зачарувала фанатів фото в одному рушнику. Анімоване фото співачка розмістила у своєму сторіс на Instgaram. Про це пише Politeka.net.
На фото Анастасія позує на масажному лежаку, прикривши принади рушником. Мила посмішка, розслаблена і задоволена знаменитість прокоментувала кадр:
"Щаслива Нана після масажу".
Своє фото Настя проілюструвала відбитком губ, який розмістила на верхній стороні фото.
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Красуня посміхалася, не соромлячись своєї прикритої наготи, кадр вийшов дуже розбурхуючим.
Фото Нани шанувальники завжди зустрічають захоплено, описуючи свої найпотаємніші почуття. Не раз під її постами збиралися цілі "полотна" компліментів у колонці коментарів.
У сторіс неможливо залишити публічний коментар, але зазвичай, зірка отримує такі компліменти:
зазвичай зірку засипають компліментами:
"Я один до кінця не можу подивитися?), "Відійшли це відео своїй бабусі", " ось вона весна. Все навколо оживає", "а що діється у вас в душі, ще цікавіше", "Чоловіки стрепенулися і пожвавилися", "Аж екран запітнів", "Ох, чортівка", "красуня", "У мене біжать слинки!", " Якби стіни мали очі👀 👀 👀 їм би дуже пощастило😂 😂 😂".
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