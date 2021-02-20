Відомий актор Віталій Борисюк, чоловік Ольги Сумської вирішив повністю перетворитися, і підкорити фанатів не тільки голосом, але і помолоділим виглядом

Як відомо, чоловік відомої актриси Ольги Сумської Віталій Борисюк став одним з учасників пісенного конкурсу "Голос країни". Тепер актор вирішив активно зайнятися своєю зовнішністю, і відправився на лазерну корекцію обличчя. Відео перетворення свого чоловіка виклала в сторіс Instagarm Ольга Сумська, пише Politeka.net.

57-річний актор, якого рознесли в соцмережах за виконану ним композицію Джоша Гробана "Per Te", на свіжому відео лежить на косметологічному кріслі, готуючись до лазерної корекції. На Борисюку шапочка і виглядає актор трохи переляканим.

На відміну від Ольги Сумської, яка - сам спокій. Вона запитує у чоловіка: "А скажіть-но Віталій Миколайович, що ви сьогодні будете робити, дорогенький?"

На те той відповідає, що збирається підкоригувати обличчя за допомогою лазерної терапії: "RF і лазер, правильно?"

"О, ну що ж, подивимося, яким буде ефект!",- прокоментувала актриса.

У коментарі у відео Ольга уточнила, що Борисюк вибрав "процедуру RF і лазерне омолодження".

Відомо, що Борисюк йшов на конкурс, щоб розвернути крісло Тіни Кароль, проте на його голос відгукнувся Олег Винник.

Віталій вперше заявив про себе як про співака, хоча вважає себе відмінним співаючим актором. Саме через те, що всі вистави та концертні програми перенесли, він вирішив випробувати себе на пісенному майданчику країни.

Нагадаємо, що Винник на "Голосі країни" збентежив чоловіка Сумської несподіваним зізнанням:"Віталій, не ревнуй".

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