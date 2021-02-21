Онук Софії Ротару 26-річний Анатолій Євдокименко поділився новим загадковим фото у чорно-білих відтінках
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Анатолія у соцмережі.
Так, в акаунті онука легендарної української співачки з'явилась чорно-біла світлина, на якій він дивиться в бік з дуже серйозним і навіть трохи похмурим виглядом.
Меланхолічний образ хлопця доповнює зачісане назад волосся, чорний гольф, пальто та сережка у вигляді хрестика у вусі.
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Хлопець ніяк не прокоментував нове фото, а тільки залишив позначку своєї геолокації - світлина була зроблена у Нью-Йорку.
В коментарях Анатолію пишуть про те, який він харизматичний, і навіть порівнюють його із моделлю.
"Модель", "Вау", "Дуже гарний хлопець", - пишуть під фото.
На сторінці онука Ротару вказано, що він - діджей та продюсер. Хлопець часто публікує гарні фото та ділиться своєю творчістю. На дописи Анатолія активно реагує його бабуся - легендарна українська співачка Софія Ротару. Зазвичай вона лаконічно залишає сердечка під постами.
Також у Ротару є онучка - 19-річна Софія. Вона живу у США та заручена з успішним бізнесменом.
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