Переможниця десятого сезону шоу" Холостяк " Даша Ульянова показала свою оновлену розтяжку
Переможниця десятого сезону шоу" Холостяк " Даша Ульянова показала, як працює над своєю фігурою і розтяжкою в тренажерному залі. Кадри з'явилися в сторіс на Instagarm знаменитості. Про це пише Politeka.net.
Ульянова в сторіс показала кілька своїх вправ. На одному дівчина робить динамічну планку, зі стрибками в різні боки, друга вправа-випади назад, третє - розтяжка.
У Даші вже набагато краще виходить, ніж дівчина доводить, що якщо намагатися і регулярно тренуватися, то можна досягти вагомих результатів.
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На розтяжці, Даша сіла в поздовжній шпагат, задню ногу підібгавши і опустивши до неї голову. Нагадаємо, що Ульянова з дитинства займалася гімнастикою, тому і еластичність м'язів і розтяжка даються дівчині без особливих зусиль.
На відео, Даша вирішила не підкреслювати свої ідеальні форми, надівши чорний Худі і спортивні легінси.
В одному зі своїх сторісів переможниця реаліті-шоу" Холостяк " розповіла, що мріє підтягнути фігуру, і для цього стала займатися в тренажерному залі.
Раніше Даша славилася своїм шпагатом, який демонструвала в різних ракурсах, мабуть, дівчина перед весною вирішила кардинально підтягнути фігурку, адже без коронного шпагату, чим ще дівчина буде дивувати шанувальників.
Нагадаємо, що замерзла Ульянова з "Холостяка" засвітилася в несподіваному місці.
Портал Politeka писав, що Ульянова з "Холостяка" спокусливо вигнулася, показавши, чим пишається найбільше.
Також на Politeka писали, як з Ульяновою з "Холостяка" прямо на тренуванні трапилася біда.