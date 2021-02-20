Переможниця десятого сезону шоу" Холостяк " Даша Ульянова показала свою оновлену розтяжку

Переможниця десятого сезону шоу" Холостяк " Даша Ульянова показала, як працює над своєю фігурою і розтяжкою в тренажерному залі. Кадри з'явилися в сторіс на Instagarm знаменитості. Про це пише Politeka.net.

Ульянова в сторіс показала кілька своїх вправ. На одному дівчина робить динамічну планку, зі стрибками в різні боки, друга вправа-випади назад, третє - розтяжка.

У Даші вже набагато краще виходить, ніж дівчина доводить, що якщо намагатися і регулярно тренуватися, то можна досягти вагомих результатів.

На розтяжці, Даша сіла в поздовжній шпагат, задню ногу підібгавши і опустивши до неї голову. Нагадаємо, що Ульянова з дитинства займалася гімнастикою, тому і еластичність м'язів і розтяжка даються дівчині без особливих зусиль.

На відео, Даша вирішила не підкреслювати свої ідеальні форми, надівши чорний Худі і спортивні легінси.

В одному зі своїх сторісів переможниця реаліті-шоу" Холостяк " розповіла, що мріє підтягнути фігуру, і для цього стала займатися в тренажерному залі.

Раніше Даша славилася своїм шпагатом, який демонструвала в різних ракурсах, мабуть, дівчина перед весною вирішила кардинально підтягнути фігурку, адже без коронного шпагату, чим ще дівчина буде дивувати шанувальників.

Нагадаємо, що замерзла Ульянова з "Холостяка" засвітилася в несподіваному місці.

Портал Politeka писав, що Ульянова з "Холостяка" спокусливо вигнулася, показавши, чим пишається найбільше.

Також на Politeka писали, як з Ульяновою з "Холостяка" прямо на тренуванні трапилася біда.