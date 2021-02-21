Популярні українські співачки Тіна Кароль, Настя Каменських, Оля Полякова і Надя Дорофєєва радують шанувальників вишуканими образами не тільки під час своїх виступів на сцені, але і при появі на телебаченні

У цьому сезоні Кароль і Дорофєєва стали тренерами в шоу «Голос країни», а Полякова і Каменських виконують ролі зіркових детективів у програмі «Маска». Стилісти зіркових красунь намагаються робити їх образи для цих шоу максимально ефектними.

Так, Кароль не могла не привернути увагу своєю сукнею з еко-шкіри нюдового відтінку. Наряд привертав увагу не тільки своєю фактурою і облягаючим кроєм, але і оригінальними вирізами на талії співачки.

У свою чергу, Дорофєєва запам'яталася своїм чорним костюмом з блискучим піджаком і зухвалим топом, одягненим під нього. Наряд співачки більше нагадував ліф з смужками тканини, ніж повноцінний топ. А світлий блонд, в який на той момент була пофарбована Надя, лише зробив її образ ще яскравіше.

Шоу "Маска" фокусується в першу чергу на незвичайних костюмах учасників, тому не дивно, що і Каменських з Поляковою приміряли заради нього вельми екстравагантні вбрання.

Так, Настя вразила шанувальників короткою латексною сукнею бордового кольору. Незвичайною деталлю вбрання стали численні ланцюжки, що обрамляють область декольте співачки.

У свою чергу, одним з найяскравіших образом Полякової стало червоне плаття з глибоким декольте, підкресленим величезними фігурними «крилами».

Потрібно відзначити, що жоден з цих образів не залишив шанувальників співачок байдужими.

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