Українська співачка Оля Полякова показала, як загартовується, скупавшись в крихітному бікіні в снігу

Зірка у своєму сторіс на Instagram показала кадри приймання снігових ванн, пише Politeka.net. Знаменитість похвалилася відпочинком з дочками, спустившись з ними з гірки, після чого зняла з себе одяг і в одному бікіні пірнула в сніг.

Оля опускається на коліна і ніби стрибає в сніг на живіт, а потім перевертається на спину. Вся обліплена снігом зірка втікла, щоб витиратися і грітися.

Для фотосесії Полякова вибрала білий купальник з принтом в зелений листочок. А свої білосніжні локони зав'язала в гульку на маківці голови.

Варто сказати, що раніше Полякова також показувала як виглядає її заміський будинок. Під час прогулянки вона підійшла до вікон і продемонструвала вигляд всередині, а пізніше зайшла і показала, що робить - зірка розпалила камін, а зверху на вогонь поставила грати з сосисками.

Як видно з відео, територія будинку в Ольги велика, навколо - самі дерева. Здається, що повітря тут чисте. А після таких процедур і здоров'ям співачка може похвалитися.

Як відомо, в Києві у Полякової є квартира, в якій не так давно сталася НП, стала текти дах, зіпсувавши ремонт, який робила знаменитість минулої весни. Завдяки скандальним відео, які розміщувала зірка в соцмережі, комунальні служби "заворушилися", збили звисаючі величезні бурульки з краю даху. Однак, що з дахом і ремонтом Оліної квартири, поки не відомо.

Нагадаємо, що Оля Полякова похвалилася розкішшю заміського будинку після оновлення: "ось так я придумала...".

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