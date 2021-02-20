Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва показала ефектне відео з сауни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт української знаменитості.

Так, Астаф'єва зняла сторіс про те, як проводить свій день разом з мамою. Одне з дозвіль мами і доньки - відвідати сауну. Даша зізналась, що ніяк не могла обрати між сухою і вологою сауною, та запропонувала фоловерам проголосувати. Втім, як виявилось згодом, думка підписників навряд вплинула б на її вибір.

На наступній сторіс Даша також позувала в купальнику біля дверей, але вже визначилась, що йде у суху сауну.

"Голосуй - не голосуй, я все ж люблю погарячіше) Обожнюю цю кімнату. Усамітнене, тихе місце. Навіть качки крякали тихіше, ніж завжди", - написала вона.

На відео співачка позує в ефектному купальнику та охоче демонструє стрункі ніжки та апетитні форми.

Як відомо, Даші зараз 35 років. З 2008 по 2017 роки вона була солісткою групи NikitA. Також вона була учасницею телешоу "Фабрика зірок" і ведучою на музичному телеканалі М1.

У родині Астаф'євих, крім Дар'ї, є також син Євген, який молодший за сестру на п'ять років.

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