Юна донька української телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала, як святкує свє 15-річчя в гучній дружній компанії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Злати у соцмережі.
Так, в акаунті доньки Фреймут з'явились сторіс, в яких дівчина готується до свого свята. Вона зняла відео у кріслі візажиста і показала свій яскравий макіяж.
Як можна побачити, для вечірки Злата обрала рожеві кольори - на ній сукня такого кольору, і макіяж теж виконаний і ніжному "дівочому" відтінку. Також образ дівчина доповнила гарними чорними стрілками і ефектними локонами.
"Готова до своєї вечірки", - написала дівчина.
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Згодом вона також поділилася відео вже безпосередньо з вечірки. Як можна помітити, Злата святкує 15-річчя у веселій дружній компанії. Їй принесли торт зі свічками, які вона задумала. В цей час друзі співали "Happy birthday to you".
Також можна побачити, що на свято запросили фотографа.
Як відомо, Злата Мітчелл - це старша дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут. Дівчинку вона народила від британця, з яким зустрічалася, коли жила в Лондоні. Відомо, що Злата захоплюється танцями і вже брала участь у різноманітних конкурсах і проєктах.
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