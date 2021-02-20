Юна донька української телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала, як святкує свє 15-річчя в гучній дружній компанії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Злати у соцмережі.

Так, в акаунті доньки Фреймут з'явились сторіс, в яких дівчина готується до свого свята. Вона зняла відео у кріслі візажиста і показала свій яскравий макіяж.

Як можна побачити, для вечірки Злата обрала рожеві кольори - на ній сукня такого кольору, і макіяж теж виконаний і ніжному "дівочому" відтінку. Також образ дівчина доповнила гарними чорними стрілками і ефектними локонами.

"Готова до своєї вечірки", - написала дівчина.

Згодом вона також поділилася відео вже безпосередньо з вечірки. Як можна помітити, Злата святкує 15-річчя у веселій дружній компанії. Їй принесли торт зі свічками, які вона задумала. В цей час друзі співали "Happy birthday to you".

Також можна побачити, що на свято запросили фотографа.

Як відомо, Злата Мітчелл - це старша дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут. Дівчинку вона народила від британця, з яким зустрічалася, коли жила в Лондоні. Відомо, що Злата захоплюється танцями і вже брала участь у різноманітних конкурсах і проєктах.

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