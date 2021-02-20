Юлія Саніна і Валерій Бебко з групи The Hardkiss підтримали починаючу українську виконавицю

Новим знімком на своїй сторінці в Instagram поділився Бебко. Про це пише Politeka.net.

На фото музикант і його дружина позують в компанії юної дівчини. Як з'ясувалося, красуня стала переможницею проекту Pepsi Music Star, який проходив у співпраці з групою The Hardkiss. Під час цього проекту музиканти займалися пошуком нової зірки, яка б отримала їх продюсування.

Новою артисткою, якій тепер належить працювати з The Hardkiss, стала Марія Коваленко. Дівчина взяла собі псевдонім Яріма і вже активно готується до подальшої роботи над створенням своєї музики. Її чекають зйомки власного кліпу і навіть виступ на сцені «Олімпійського».

На фото юна виконавиця впевнено позує поруч зі своїми новими наставниками. При цьому, інтернет-користувачі помітили між ними якусь схожість.

"дуже талановита", "дуже схожа на вас. Така усереднена зовнішність, на зразок сестра або дочка", "удачі і успіхів тобі", "які ви круті. Вітаю", "ніби рідня, з Юлею схожі", "який псевдонім!", "Чекаємо з нетерпінням! Удачі, мила", "успіхів Маші!! Дуже запали в душу її кавери", - пишуть люди.

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