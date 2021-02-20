Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав їх з дружиною водні розваги



Артист поділився новими кадрами з відпочинку на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Сім'я танцюриста знову весело проводить час, розсікаючи по річці на гіроскутерах. Так, на опублікованих артистом кадрах можна побачити, що він катається зі своїм сином Леоном, а поруч з ними на окремому водному мотоциклі плаває і дружина Влада Лілія. При цьому, всі троє щасливо посміхаються і явно веселяться.

На початку відео хтось за кадром цікавиться біля ями: "і як життя?». На це танцюрист радісним голосом відповідає:

"Вдалася!».

Варто відзначити, що костюм, який Лілія Яма вибрала для плавання дозволив їй у всій красі продемонструвати свої підтягнуті засмаглі ніжки.

Раніше ми писали, що Яма опублікував на своїй сторінці в Instagram спокусливе фото дружини лілії і лаконічне, але дуже душевне привітання з днем народження. При цьому про вік дружини Яма тактовно промовчав.

На знімку красуня-дружина хореографа постала в нюдовом ТОПі, вдало підкреслив її розкішний бюст, а також світлої обтягуючої спідниці.

Нагадаємо, Влад Яма з " Танців з зірками "приголомшив пікантним фото дружини-іменинниці:" скільки там тобі...".

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