Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірник відверто зізналася, наскільки для неї важливий достаток чоловіка
Свого часу, стосунки Остапчука і Гірник викликали бурхливий скандал, адже саме до молодого нотаріуса ведучий пішов від своєї колишньої дружини, з якою вони виховували двох дітей. Втім, пара намагається не реагувати на зловмисні чутки і всіляко демонструє своє сімейне щастя.
Однак, Гірник зізналася, що у відносинах з новим чоловіком для неї важливу роль відіграє його достаток. Про це вона розповіла в своєму Instagram у відповідь на питання від передплатника.
"Якби Вова не міг забезпечувати сім'ю, вийшли б за нього?",- поцікавилися у Христини.
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Вона відповіла, що у важкі періоди в житті завжди готова буде підтримати дорого їй людини.
"У житті у людини бувають різні моменти, можна втратити роботу і т. д. і в такі моменти важлива підтримка. Подати руку допомоги", - підкреслила Гірник.
У той же час, красуня визнала, що не бачить сенсу виходити заміж за чоловіка який спочатку не в змозі забезпечити сім'ю.
"Саме вийти за людину, яка не може забезпечити сім'ю-навіщо? Навіщо створювати те, що буде в тягар? І не тільки жінці, а й чоловікові? З милим рай в курені? Не думаю, що це рай», - досить різко написала дружина Остапчука.
Нагадавши, Остапчук застукав молоду дружину за пікантними витівками у ванній: "прокинутися коханим тобою...".
Як повідомляла Politeka, біда наздогнала Остапчука в Києві після того, як з'явилися кадри з місця: що сталося.
Також Politeka писала, що Остапчук розкрив свою справжню професію і що у нього зараз з екс-дружиною: "цілий рік...".