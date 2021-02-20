"Навіщо створювати те, що буде в тягар?"

Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірник відверто зізналася, наскільки для неї важливий достаток чоловіка

Свого часу, стосунки Остапчука і Гірник викликали бурхливий скандал, адже саме до молодого нотаріуса ведучий пішов від своєї колишньої дружини, з якою вони виховували двох дітей. Втім, пара намагається не реагувати на зловмисні чутки і всіляко демонструє своє сімейне щастя.

Однак, Гірник зізналася, що у відносинах з новим чоловіком для неї важливу роль відіграє його достаток. Про це вона розповіла в своєму Instagram у відповідь на питання від передплатника.

"Якби Вова не міг забезпечувати сім'ю, вийшли б за нього?",- поцікавилися у Христини.

Вона відповіла, що у важкі періоди в житті завжди готова буде підтримати дорого їй людини.

"У житті у людини бувають різні моменти, можна втратити роботу і т. д. і в такі моменти важлива підтримка. Подати руку допомоги", - підкреслила Гірник.

У той же час, красуня визнала, що не бачить сенсу виходити заміж за чоловіка який спочатку не в змозі забезпечити сім'ю.

"Саме вийти за людину, яка не може забезпечити сім'ю-навіщо? Навіщо створювати те, що буде в тягар? І не тільки жінці, а й чоловікові? З милим рай в курені? Не думаю, що це рай», - досить різко написала дружина Остапчука.

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