Співачка й актриса Дженніфер Лопес справила враження ніжним образом, в якому з'явилася в райському куточку

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала свіже відео у себе в мікроблозі в Instagram, викликавши захват публіки своїм зовнішнім виглядом - красуня явно знає, де знаходиться "еліксир молодості" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Лопес постала на балкончику своєї вілли в Домініканській Республіці, де зараз працює на зйомках нового фільму "Шлюб по зальоту".

Дженніфер була в білій сорочці з рукавами-воланами, але головною родзинкою вбрання, безумовно, стало "смачне" декольте. Розпустивши волосся та використавши ніжний макіяж, а також підкресливши "тропічний" лук золотими прикрасами, зірка покуражилася перед камерою. Кокетка Джей Ло провела камерою навколо, показавши свій номер в готелі та похвалившись фантастичним пейзажем, який в даний час спостерігає кожен раз, коли виходить зі своєї вілли. Як відомо, саме в Домініканській Республіці знімали всім відомий рекламний ролик для батончика "Баунті".

"Це Домініканська Республіка. Сонечко "світиться". Щасливі вихідні! # Шлюб по зальоту @jlobeauty @lennykravitz", - підписала кадри Лопес.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Чудово ❤️"

"Ти жартуєш, чи що?! Ти просто молодієш, все молодше й молодше! Мій улюблений вампір 😍 😍"

"Ви відфільтровані, чому"

"Весілля по зальоту???? 🤔"

"Я люблю цю жінку ❤️"

"Так, Джен, удачі тобі в твоєму фільмі й будь обережна"

"Ви виглядаєте приголомшливо!!!"

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