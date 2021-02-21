Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 15-го розміру бюста, захопила соковитими кадрами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких покуражилася перед камерою в дивовижному місці.

Так, модель похвалилася відпочинком в колоритному готельно-ресторанному комплексі під Києвом. Дівчина розповіла про залу з величезним каміном та інші місцеві "пам'ятки", встигнувши при цьому пофотографуватися в просторих коридорах і навіть в душі, заглянувши в лазню.

Одним з найяскравіших знімків, напевно, є кадр поруч зі скульптурою козака. Міла вивалила розкішне декольте перед "чоловіком" в старовинному костюмі, і безцеремонно потерлася трохи об скульптуру.

"Вихідні пройшли на ура😊 😘", - підсумувала задоволена Кузнєцова.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Міла, ти найкрасивіша на світі, з хорошим і веселим настроєм, мені подобається 🔥"

"Боже, красивіше жінки я ще ніколи не бачив, просто неймовірно! 😍"

"Це не груди, а рай!"

"Охх, хотіла б я побувати в цьому місці, адже бачу що дуже круто 😍"

"Цей розмір мене заворожує😍 😮❤️"

"Твої фотографії це окремий вид мистецтва😍 шикарно виглядаєш❤️"

"Я люблю твої великі повітряні кулі"

"O my God😊 яка ж ви чарівна😍"

"У тебе найідеальніше тіло 😳"

Раніше ми розповідали, як Міла полонила формами в незвичайному купальнику не відпочинку. Дівчина "упакувала" свою "гордість" в зелений бікіні з безліччю червоних лямок, що підтримують цю настільки багату ношу.

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