Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 15-го розміру бюста, захопила соковитими кадрами
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких покуражилася перед камерою в дивовижному місці.
Так, модель похвалилася відпочинком в колоритному готельно-ресторанному комплексі під Києвом. Дівчина розповіла про залу з величезним каміном та інші місцеві "пам'ятки", встигнувши при цьому пофотографуватися в просторих коридорах і навіть в душі, заглянувши в лазню.
Одним з найяскравіших знімків, напевно, є кадр поруч зі скульптурою козака. Міла вивалила розкішне декольте перед "чоловіком" в старовинному костюмі, і безцеремонно потерлася трохи об скульптуру.
"Вихідні пройшли на ура😊 😘", - підсумувала задоволена Кузнєцова.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти:
"Міла, ти найкрасивіша на світі, з хорошим і веселим настроєм, мені подобається 🔥"
"Боже, красивіше жінки я ще ніколи не бачив, просто неймовірно! 😍"
"Це не груди, а рай!"
"Охх, хотіла б я побувати в цьому місці, адже бачу що дуже круто 😍"
"Цей розмір мене заворожує😍 😮❤️"
"Твої фотографії це окремий вид мистецтва😍 шикарно виглядаєш❤️"
"Я люблю твої великі повітряні кулі"
"O my God😊 яка ж ви чарівна😍"
"У тебе найідеальніше тіло 😳"
Раніше ми розповідали, як Міла полонила формами в незвичайному купальнику не відпочинку. Дівчина "упакувала" свою "гордість" в зелений бікіні з безліччю червоних лямок, що підтримують цю настільки багату ношу.
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