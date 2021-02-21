Чи можливо, що королівська сім'я на межі розпаду.

Про це пише "ok-magazine.ru"

Прикра помилка викликала паніку в рядах шанувальників сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма у Великобританії.

Як стало відомо, Англійський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл назавжди втратили право користуватися статусом членів королівської сім'ї, а також були позбавлені своїх патронажів. Всі військові звання і заступництва, отримані герцогом і герцогинею Сассекськими, будуть повернуті в королівську сім'ю.

Королева Англії Єлизавета ІІ знову отримає можливість розпоряджатися на свій розсуд ними, а також розподіляти між спадкоємцями, що залишилися вірними традиціям і готовими без скарг виконувати свої обов'язки.

Невеликий переполох викликало повідомлення телевізійного каналу Sky News про небажання герцога і герцогині Кембриджських виконувати свої обов'язки. Нібито про це було заявлено особисто королеві.

Така новина збила з пантелику всіх шанувальників монархічної сім'ї у Великобританії. Піднялася хвиля чуток і здивувань.

Каналу довелося приносити свої вибачення збентеженій публіці. Вся справа в тому, що ведучий переплутав титули герцогів і буквально зробив сенсацію на порожньому місці.

До великого полегшення глядачів все незабаром вирішилося. Було заявлено про прикру помилку, а фанатам королівської сім'ї і традицій можна було розслабитися і почати жити звичайним життям.

Деякі встигли пожартувати з цього приводу, зазначивши, що ведучому слід відволіктися і випити кави. Непорозуміння вирішилося, адже люблячі бабусю Єлизавету ІІ принц Вільям і його дружина Кейт ніколи не кинуть в такий складний час.

Нагадавши, злочинець намагався вбити старшого сина Кейт Міддлтон.

Як повідомляла Politeka, Меган чекає другого малюка, королева втратила самовладання.

Також Politeka писала, принц Гаррі знову засмутив бабусю, не обійшлося без Меган.