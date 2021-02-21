Актриса та гумористка з "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лера Товстолес похвалилася завидними формами

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому показала одне зі своїх тренувань (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, струнка блондинка постала в сірому топі й лосинах. Дівчина виконала ряд вправ, присідаючи і піднімаючи по черзі ніжки перед камерою.

Лера розкрила в підписі секрет, як змусити себе робити зарядку, нехай навіть і простеньку.

"Я називаю це... В'яленьке тренуваннячко, воно звичайно не таке ефективне, як хороше тренування, але краще, ніж нічого ))) Краща мотивація для мене - це @zhenskiykvartal_official. Мене часто оголюють в номерах і виглядати добре я зобов'язана) а якщо вас важко змусити зробити зарядку, раджу купити красивий спортивний одяг. Тоді вам обов'язково захочеться позайматися. Перевірено особисто мною", - поділилася "рецептом" пружних сідниць красуня Товстолес.

Один з користувачів натякнув Лері, що у неї з фігурою і так все в порядку, відповідь актриси розсмішила.

"Шо ти там качаєш, всьо отлично в тебе 🔥" - "😍ну щоб більше вставляти ж*пи в танцях".

Раніше ми розповідали, зірка "Кварталу" звела з розуму зухвалими кадрами в прозорій білизні. Дівчина покуражилася перед камерою, обрізавши, правда, найганебніше.

"Всіх з днем закоханих. Нехай ваше життя буде наповнене цим прекрасним почуттям. Любіть себе, світ і свого або свою. Білизна для найспекотніших ночей", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, красуня з "Жіночого кварталу" відкрила піджак, прикувавши погляди до самого соковитого

А ще Politeka писала, що зухвала блондинка з "Квартал 95" показала свою головну солодкість крупним планом

Також Politeka повідомляла, що красуня з "Квартал 95" задерла і без того коротку спідницю, показавши заховані мережива