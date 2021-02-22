Екс-солістка "ВІА Гри", Надія Мейхер , яка нещодавно засвітилася на "Голос країни", заворожила голосом під час аккуситичного концерту на сцені
Відповідне відео з'явилося в Instagram-акаунті знаменитості, передавати Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
"Майбутнє належить тим, хто вірить у свої мрії», - йдеться у підписі до відео.
Артистка виконала знамениту пісню Шарля Азнавура "Вічна любов". Треба сказати, що це досить складна композиція, проте Мейхер її виконала дуже чуттєво, щиро і зачаровує, прямо до мурашок, і що цікаво, без фотограми.
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Шанувальники прийшли в невимовний захват, зазначивши, що Надія дуже вразила всіх прекрасним виконанням даної пісні, пронизавши в саме серце.
"Пісня і ви злилися в одне прекрасне», "Браво", "Красотищщеее...голос, пластика 🔥 🔥 🔥 »,
"Так щиро і ніжно....пронизує серце, просто чудеса творіть",
"Вона дуже прекрасна слів немає поважаю, люблю",
"Як же ви красиво співаєте, і дуже гідно. Ось ви молодці, розвинули в собі вокальну здатність. Так ви над багатьом працюєте ,генеруєте ідеї, втілюєте все в життя. Естетичне задоволення приносьте людям однозначно🔥 🔥❤️", - висловилися в мережі.
Раніше ми повідомляли, що Надія Мейхер показала себе в спокусливій позі. Надя "пококетувала" в підписчиками надівши чорну туніку. Довжина одягу була короткою, а виріз збоку додав образу особливого спокушання.
Чорна тканина обтягнула пишні груди, але найбільше привертала увагу поза Мейхер в настільки нескромному вбранні, хоча зверху на ній було накинуто картате пальто.
Нагадаємо, що фігуриста Надя Мейхер заворожила бездонним декольте і млосним виглядом в оксамиті: "на межі пристойності".
Як повідомляла Politeka, Надія Мейхер в дірявих джинсах показала все, на що здатна: "чуттєво, круто...".
Також Politeka писала, що ефектна Мейхер показала справжній " вогонь "в червоному оксамиті:" Сила і глибина...".